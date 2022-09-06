«Я всегда горой за Аллу Борисовну и Максима»: Кушанашвили заступился за семью Примадонны

Напомним, что на днях Пугачева вернулась в Россию. А вот ее муж Максим Галкин о возвращении не думает. Он выступает с концертами по всему миру.

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Добавим, что Примадонна после приезда уже успела «припечатать» некоторых известных личностей. От нее, в частности, досталось телеведущему Владимиру Соловьеву и режиссеру Никите Михалкову.