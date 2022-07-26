«Я в разводе. Бывшая жена на шесть лет меня старше»: Шаман — о личной жизни

«Я в разводе. Моя бывшая жена Марина — преподаватель музыкальной школы. Преподает сольное народное пение. Мы познакомилась после девятого класса. Бывшая жена на шесть лет меня старше.

У меня есть дочка. Ей восемь лет. Она закончила первый класс. Уже большая. Недавно был день рождения. Я подарил ей цифровое фортепьяно. Она ходит в музыкальную школу. Она прекрасно умеет играть. Пусть привыкает к хорошему звуку. Она такая непоседа».