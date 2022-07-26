«Я в разводе. Бывшая жена на шесть лет меня старше»: Шаман — о личной жизни

Музыкант Шаман в эфире шоу «Алена, блин!» рассказал о своей личной жизни.
«Я в разводе. Моя бывшая жена Марина — преподаватель музыкальной школы. Преподает сольное народное пение. Мы познакомилась после девятого класса. Бывшая жена на шесть лет меня старше.
У меня есть дочка. Ей восемь лет. Она закончила первый класс. Уже большая. Недавно был день рождения. Я подарил ей цифровое фортепьяно. Она ходит в музыкальную школу. Она прекрасно умеет играть. Пусть привыкает к хорошему звуку. Она такая непоседа».
Как отметил Шаман, нужно немного подождать, когда наследница подрастет.
«Я уже говорю ей: «Кем ты будешь?» Чем раньше человек определится, тем ему будет лучше. Будет знать, куда идти», — сказал певец.
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Напомним, что настоящее имя Шамана — Ярослав Дронов. Он российский певец, музыкант, автор музыки и своих песен. За плечами артиста три музыкальных образования, включая РАМ им. Гнесиных, более 1000 концертов и многолетний опыт сценической деятельности.