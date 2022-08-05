«Я уже свыклась с этим городом»: Светлана Лобода уехала жить в Ригу

По словам Лободы, первое место, которое она посетила в Риге – церковь святого Петра. «Я подумала, какое хорошее место. Как было бы здесь хорошо какое-нибудь видео снять. И буквально через полтора месяца мы снимали наше видео на песню «Молитва» в этой церкви. Мысль, которую ты запускаешь в космос, имеет место работать, если ты чего-то сильно захочешь», - заявила Светлана Лобода.

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Ранее Светлана Лобода заявила, что никогда не вернется в Россию. Она не представляет свою жизнь в нашей стране.