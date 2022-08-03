«Я у нее на коленках сидел»: Шахназаров раскрыл отношения с Вайкуле

Как отметил Шахназаров, Лайма давно не знает о проблемах русских. «Она не знает об институте не граждан в ее стране. Триста тысяч в Латвии имеют паспорта с отметкой «чужой». Вайкуле не удивила. Размышления вообще не ее конек. Как и мыслительные процессы. У Лаймы не сильный голос, но тембр приятный. Она — трудоголик. Я видел, как работает ее балетная труппа. Это дорогого стоит. Я не думаю, что она появится когда-нибудь в России», — заявил Шахназаров.

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Ранее Лайма Вайкуле вышла на сцену после одного из концертов с украинским флагом. В России это вызвало гневную реакцию.