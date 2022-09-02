«Я точно не воспринимал как ребенка Казанову»: Николаев – о дуэте с певицей на «Фабрике звезд»

Композитор Игорь Николаев в шоу «Фабрика с Яной Чу» вспомнил дуэт с певицей Сати Казановой на «Фабрике звезд». Они исполнили вместе композицию «Пять причин».
«Я точно не воспринимал как ребенка Сати Казанову. Потому что она была явно не ребенком, а прекрасной юной девушкой. У меня к этому времени был опыт пения с прекрасными юными девушками. Это не было как учитель пришел в класс к ученикам».
Как отметил Николаев, сцена все ставит по своим местам – кто есть кто. «Если ты будешь говорить: «Я тут мастер. Пою с ученицей». Ну тогда это так и будет выглядеть. Надо немного всегда волноваться. Быть чуть неуверенным в себе. Это даже работает в плюс артистам. Уверенным быть скучно. Тогда и второй человек из дуэта будет себя чувствовать на вторых ролях. Если нет взаимоотношений, то надо создать видимость отношений. Чтобы люди сказали «вау», - заявил Николаев.
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Напомним, что Игорь Николаев посещал все «Фабрики звезд». Он исполнил несколько известных песен с «фабрикантами».