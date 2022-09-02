«Я точно не воспринимал как ребенка Казанову»: Николаев – о дуэте с певицей на «Фабрике звезд»

Как отметил Николаев, сцена все ставит по своим местам – кто есть кто. «Если ты будешь говорить: «Я тут мастер. Пою с ученицей». Ну тогда это так и будет выглядеть. Надо немного всегда волноваться. Быть чуть неуверенным в себе. Это даже работает в плюс артистам. Уверенным быть скучно. Тогда и второй человек из дуэта будет себя чувствовать на вторых ролях. Если нет взаимоотношений, то надо создать видимость отношений. Чтобы люди сказали «вау», - заявил Николаев.

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Напомним, что Игорь Николаев посещал все «Фабрики звезд». Он исполнил несколько известных песен с «фабрикантами».