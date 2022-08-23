«Я стал другим»: Иван Ургант выпустил клип с Паулиной Андреевой в американской обстановке (видео)

Иван Ургант, пока его шоу «Вечерний Ургант» на каникулах, решил возобновить музыкальную карьеру под псевдонимом Гриши Урганта. Уже в октябре он готов дать сольный концерт в Москве.

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Ранее ведущий уже записывал песни под псевдонимом, но активно этим видом творчества не занимался.

Чтобы напомнить о себе публике Иван Ургант выставил в канал YouTube Grisha Urgant клип на песню коллектива «Моральный кодекс» «Ночной каприз» с участием Паулины Андреевой и Сергея Мазаева.

Сюжет разворачивается где-то на американских просторах, о чем свидетельствуют обстановка и надписи на английском языке.

«Не говори мне лишних слов, я знаю все из детских снов. Границы грез раздвинет дым, я стал иным», - поет в клипе Ургант.