«Я с молодым мужиком! Мне нравится этот мужик!»: Лолита показала, с кем потешается вечерами

Певица Лолита отреагировала на публикации о себе в прессе.
Лолита

Лолита. Фото: Global Look Press

Недавно в СМИ разлетелась информация, что певица Лолита якобы имеет отношения с дизайнером Игорем Гуляевым.

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Артистка решила отреагировать на слухи, показав мужчину, с которым проводит свои вечера.

«Я изменяю Гуляеву! На утро мы ждем заголовков! Если я с молодым мужиком, значит мы вместе! Мне нравится этот мужик! Мы знакомы уже много лет», - заявила Лолита.

Она также подметила, что «старые связи не ржавеют». И поцеловалась со своим другом.

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