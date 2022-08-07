«Я с молодым мужиком! Мне нравится этот мужик!»: Лолита показала, с кем потешается вечерами

Недавно в СМИ разлетелась информация, что певица Лолита якобы имеет отношения с дизайнером Игорем Гуляевым.
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Артистка решила отреагировать на слухи, показав мужчину, с которым проводит свои вечера.
«Я изменяю Гуляеву! На утро мы ждем заголовков! Если я с молодым мужиком, значит мы вместе! Мне нравится этот мужик! Мы знакомы уже много лет», - заявила Лолита.
Она также подметила, что «старые связи не ржавеют». И поцеловалась со своим другом.