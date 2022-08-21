«Я расплакалась»: Волкова рассказала о первой встрече с Пугачевой

Актриса Екатерина Волкова восхваляет Аллу Пугачеву и ее творчество. Звезда считает Примадонну кумиром, которого полюбила всем сердцем много лет назад, и до сих пор остается предана своему выбору.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Волкова вспоминает, как впервые познакомилась с Аллой Борисовной. До того дня артистка часто представляла их встречу, и мысленно была к ней готова, однако, увидев Примадонну, не сдержалась.

«Мы познакомились с ней на премьере фильма, который она представила. Поскольку до этого я много раз мысленно рисовала себе нашу встречу… В общем, я расплакалась и все такое… Понимаете, мои первые уроки актерского мастерства — это песни в ее исполнении», — объяснила актриса.

Ранее Екатерина Волкова впервые стала бабушкой. Актриса показала новорожденного внука и рассекретила его имя.

Источник: «Вечерняя Москва».