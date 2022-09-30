«Я прямо так сказала?»: удивленная Слава ответила на слухи о разводе с влиятельным мужем

Певица Слава прокомментировала эксклюзивно для Teleprogramma.pro слухи о расставании со своим влиятельным мужем Анатолием Данилицким.

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В свете давно поговаривают, что супруг перестал появляться с ней на публике. Масла в огонь подлил ее ответ журналистам, когда те поинтересовались, где он. «По делам улетел на долго», — заявила знаменитость.

Teleprogramma.pro решила все-таки окончательно выяснить, что происходит в отношениях Славы с мужем. «Я прямо так сказала?» — засмеялась в ответ певица. И дальше сказала нечто неопределенное.

«Должно же хоть немного личного оставаться не публичным. Вы сами знаете, я всегда в соцсетях делюсь и показываю все-все, вплоть до того, чем живу, что ем, где передвигаюсь. Но семью хочу оставить вне поле зрения обсуждений. Может со временем что-то изменится. Думаю, мой любимый зритель это поймет», — прокомментировала Слава.