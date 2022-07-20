«Я проснулся от удара ремнем по попе»: Алибасов-младший сообщил об издевательствах над ним отца

По словам Бари-младшего, у него был серьезный разговор с отцом. «Папа сказал мне: Это моя группа. Я ее создавал и пускай журналисты звонят мне». Звезда на заднице прочно засадила в голову эти слова», - заметил Бари Алибасов-младший.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Основатель и руководитель музыкальных групп «Интеграл» и «На-на».