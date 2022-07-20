«Я проснулся от удара ремнем по попе»: Алибасов-младший сообщил об издевательствах над ним отца

Сын продюсера группы «На-на» Бари Алибасова в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что отец строго-настрого запретил ему что-то говорить о группе «На-на».
«Последний раз, когда я что-то рассказал журналистам, отец высек меня. Я проснулся от удара ремнем по попе. У него есть такой старый ремень с бляхой и со звездой. Я меня звезда прямо на попе отпечаталась. За то, что я комментирую что-то о группе «На-на».
По словам Бари-младшего, у него был серьезный разговор с отцом. «Папа сказал мне: Это моя группа. Я ее создавал и пускай журналисты звонят мне». Звезда на заднице прочно засадила в голову эти слова», - заметил Бари Алибасов-младший.
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Напомним, что Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Основатель и руководитель музыкальных групп «Интеграл» и «На-на».