«Я послушал вокал Разина и был в шоке»: как продюсер «Ласкового мая» обманул Кузнецова

Композитор Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как его обманул продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.
«В конце мая 1988 года мы поехали по области с концертами. Я и Костя Пахомов. Третьего июля я вернулся домой. Мне мама говорит, что приезжал человек по фамилии Разин. Хотел со мной встретиться. Через некоторое время Разин позвонил по телефону. Какие у него были планы? Двигать «Ласковый май» дальше. Юра учился. Он предложил себя в качестве вокалиста. Записать альбом. Я согласился».
Как отметил Кузнецов, вскоре он приехал в Москву. «Мы пришли в студию «Рекорд». Там начали песни старых лет петь. Я послушал вокал Разина и был в шоке. Зачем я за это взялся? Записали несколько песен. Договорились, что это не «Ласковый май», а Андрей Разин. Через некоторое время в киосках появляются кассеты. «Ласковый май». Второй альбом», — рассказывал Кузнецов.
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Напомним, что Андрей Разин в последние годы жизни Юрия Шатунова судился с ним за творческое наследие группы. Именно эти процессы, как считают поклонники музыканта, и подорвали здоровье певца.