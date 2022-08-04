«Я послушал вокал Разина и был в шоке»: как продюсер «Ласкового мая» обманул Кузнецова

Как отметил Кузнецов, вскоре он приехал в Москву. «Мы пришли в студию «Рекорд». Там начали песни старых лет петь. Я послушал вокал Разина и был в шоке. Зачем я за это взялся? Записали несколько песен. Договорились, что это не «Ласковый май», а Андрей Разин. Через некоторое время в киосках появляются кассеты. «Ласковый май». Второй альбом», — рассказывал Кузнецов.

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Напомним, что Андрей Разин в последние годы жизни Юрия Шатунова судился с ним за творческое наследие группы. Именно эти процессы, как считают поклонники музыканта, и подорвали здоровье певца.