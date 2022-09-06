«Я бы подошел по формату»: звезда «Маски» Вячеслав Макаров фанатеет от «Евровидения»

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров заявил о том, что он с детства обожает международный конкурс «Евровидение». И якобы он не против там выступить.

«Я, признаться, фанат «Евровидения» с детства. Смотрел все выпуски, которые показывали, помню, кто участвовал и кто на каком месте оказался. Даже составлял собственные котировки на победы артистов и призовые места стран. Так что желание спеть на «Евровидении», конечно, есть», - заявил он в интервью Teleprogramma.pro.

Макаров также отметил, что если звезды когда-нибудь сойдутся, то он с удовольствием примет участие в конкурсе.

«К тому же, как мне кажется, я бы подошел этому шоу по формату», загадочно добавил Макаров.