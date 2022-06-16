«Я очень счастлив»: Том Хиддлстон подтвердил свою помолвку с актрисой

В марте 2022 году голливудского красавчика Тома Хиддлстона заподозрили в помолвке со своей возлюбленной Зави Эштон, которая была его партнершей в театральной постановке «Предательство» 2019 года.
Пара появилась вместе на церемонии награждения кинопремии BAFTA, и девушка несколько раз свернула огромным бриллиантом на том самом пальце.
Теперь уже можно не гадать. Том действительно сделал предложение Зави в марте. Эту информацию он подтвердил изданию Los Angeles Times в новом интервью.
«Я очень счастлив», — прокомментировал помолвку 41-летний актер.
Больше он не стал углубляться в данную тему и продолжил обсуждать свои последние роли. Журналисты предположили, что Том стесняется говорить о личном после своего романам с певицей Тейлор Свифт в 2016 году, который «по косточкам» разбирался прессой. Счастье любит тишину, очевидно решил Хиддлстон.
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