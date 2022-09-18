«Я очень огорчен, что это у нас в стране происходит»: Петросян сделал заявление

Пишут, что якобы на этом настояла жена комика Татьяна Брухунова. Евгений Ваганович негодовал, услышав это, опровергнув данную информацию. Он заявил, что пресса «пробила дно», сравнив людей, выдумавших это, с сумасшедшими. Артист полагает, что акулы пера сочиняют такие факты специально о нем, чтобы заработать рейтинги.

«Я очень огорчен, что это у нас в стране происходит. Мне хотелось видеть вас умными, красивыми, порядочными, но не происходит этого. Много со знаком минус», — сказал Евгений Петросян.

Источник: Woman.ru.