«Я очень огорчен, что это у нас в стране происходит»: Петросян сделал заявление

Евгений Петросян не смог спокойно отреагировать, когда узнал последние слухи о себе. В Сети и СМИ прокатилась информация о том, что он якобы приобрел своему двухлетнему сыну дом в Турции, конкретно в Бодруме.
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Пишут, что якобы на этом настояла жена комика Татьяна Брухунова. Евгений Ваганович негодовал, услышав это, опровергнув данную информацию. Он заявил, что пресса «пробила дно», сравнив людей, выдумавших это, с сумасшедшими. Артист полагает, что акулы пера сочиняют такие факты специально о нем, чтобы заработать рейтинги.
«Я очень огорчен, что это у нас в стране происходит. Мне хотелось видеть вас умными, красивыми, порядочными, но не происходит этого. Много со знаком минус», — сказал Евгений Петросян.
Источник: Woman.ru.