«Я никуда не убегала»: жена Реввы пообещала проблемы Жигаловой после слухов об отъезде ее семьи в Испанию

Как заметила Анжелика, она не советует журналистам вмешиваться в эту историю. «Это чушь. Я не хочу вступать в диалог с ней. Для меня эта Алена неизвестный человек. У нее будут проблемы. Это частная информация. Не хочу комментировать. Я никуда не убегала. Объяснять, где нахожусь, я не считаю нецелесообразным. Никто страну не покидал. Если она говорит в убедительной форме, то у нее будут проблемы. Сейчас просто время отпусков», - заявил Анжелика Ревва.

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Ранее Алена Жигалова заявила, что Александр Ревва с семьей уехал из России в Испанию. При этом в нашей стране у него заблокировали все счета, а российской недвижимости он, как уверяла видеоблогер, якобы лишился.