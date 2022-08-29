«Я никогда не отвернусь от тебя!»: мать Бритни Спирс умоляет дочь поговорить с ней

28 августа певица Бритни Спирс выложила в YouTube аудиоролик, в котором еще раз рассказала о своих мучениях в период отцовской опеки с 2008 по 2021 год.

«Некая женщина представила эту идею моему отцу, и моя мама помогла ему воплотить ее в жизнь. Все было подстроено. В моем организме не было ни наркотиков, ни алкоголя. Чистое насилие», — поделилась 40-летняя поп-звезда.

Бритни еще раз подчеркнула, что не только отец, но и мать издевалась над ней. После появления этого ролика (который позже был удален) родительница певицы Линн Спирс опубликовала пронзительный пост в другой социальной сети.