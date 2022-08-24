Элтон Джон представил голос Бритни Спирс в их совместной песне

23 августа певец Элтон Джон поделился в Twitter видео с танцевальной вечеринки, на которой он исполнил свою новую песню, записанную в дуэте с Бритни Спирс. Диджей запустил трек Hold me closer, а 75-летний сэр Элтон подпел в нем свои строчки.
Затем он объявил, что далее идет вокал Бритни, чему публика была очень рада. Ведь Спирс не выпускала новой музыки с 2016 года — это ее первая песня за шесть лет!
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В подписи к видео сказано, что новый трек выйдет в пятницу, 26 августа. Многие поклонники ждут его как возвращения 40-летней Бритни Спирс в музыку. Ждем этот «свежачок» на дискотеках!
Добавим, что это не совсем новая песня, она состоит из альтернативных аранжировок двух хитов Джона — The One и Tiny Dancer.