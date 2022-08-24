Элтон Джон представил голос Бритни Спирс в их совместной песне

23 августа певец Элтон Джон поделился в Twitter видео с танцевальной вечеринки, на которой он исполнил свою новую песню, записанную в дуэте с Бритни Спирс. Диджей запустил трек Hold me closer, а 75-летний сэр Элтон подпел в нем свои строчки.

Затем он объявил, что далее идет вокал Бритни, чему публика была очень рада. Ведь Спирс не выпускала новой музыки с 2016 года — это ее первая песня за шесть лет!