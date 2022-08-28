«Я ничего не знал про нее»: Беляев озвучил прозвище, которая дала Пугачева Абрамовой

По словам Беляева, после знакомства они с Абрамовой катались на водном мотоцикле. «Я набрал скорость. Она была не против. И произошло что-то серьезное. Это не было очарование. Это было полное забытье, но без потери управления собой», - заметил Юрий Беляев.

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Напомним, что Абрамова и Беляев сыграли свадьбу в 2014 году. Актер на 27 лет старше своей жены.