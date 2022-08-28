«Я ничего не знал про нее»: Беляев озвучил прозвище, которая дала Пугачева Абрамовой

Актер Юрий Беляев, которому исполнилось 75 лет, в программе «Центральное телевидение» раскрыл прозвище, которая дала его жене актрисе Татьяне Абрамовой певица Алла Пугачева.
«Я ничего не знал про нее. Понятия не имел, кто такая Таня Абрамова. Что такое «Рыжее чудо». Это прозвище, которое ей дала Пугачева. Это все было как будто на какой-то другой планете».
По словам Беляева, после знакомства они с Абрамовой катались на водном мотоцикле. «Я набрал скорость. Она была не против. И произошло что-то серьезное. Это не было очарование. Это было полное забытье, но без потери управления собой», - заметил Юрий Беляев.
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Напомним, что Абрамова и Беляев сыграли свадьбу в 2014 году. Актер на 27 лет старше своей жены.