«Я ни у кого ничего не украла»: между Варшавером и дочерью Марка Захарова разгорелся скандал

Народная артиста Александра Захарова проиграла суд с театром «Ленком».

«Я ни у кого ничего не украла, никого никак не обозвала!» - говори дочка ныне покойного Марка Захарова. «Она должна лелеять этот театр. И говорить плохо - это не красиво!» - считает директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер.

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Александра Захарова считает, что именно ей принадлежат авторские права на все спектакли, которые ставил на сцене «Ленкома» ее знаменитый отец. Но суд встал на сторону театра. Ведь сам режиссер при жизни не предъявлял никаких требований.

Конфликт актрисы с директором «Ленкома» Марком Варшавером разгорелся сразу после смерти Захарова. Наследницу громкой фамилии вдруг лишили главных ролей. Вот и с юбилеем, который актриса отмечала летом, родной театр Александру Захарову не поздравил. Сотрудники только разводят руками, давая понять, что в «Ленкоме» нет такой традиции.

По материалам программы "Ты не поверишь!" на НТВ