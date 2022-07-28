«Я не жертва»: Крис Рок все-таки прокомментировал скандальную пощечину от Уилла Смита

Ждали, ждали — дождались! Комик Крис Рок наконец-то решился на откровенный комментарий по поводу пощечины, полученной им от актера Уилла Смита на церемонии вручения «Оскара» 2022 года.
В минувшие выходные он выступил в центре искусств в штате Нью-Джерси и среди своих скетчей выдал то, что можно считать его настоящим отношением к произошедшему инциденту.
Напомним, на транслируемой на весь мир кинопремии комедиант позволил себе неосторожную шутку в адрес лысеющей жены звезды боевиков Уилла Смита. Актер тут же встал со своего места, вышел на сцену и влепил оплеуху языкастому шоумену на глазах у пораженной публики.
«Как будто тот, кто говорит слова, причиняющие боль, никогда не получал ударов по лицу, — пошутил 57-летний комик (цитату передал изданию Us Weekly один из зрителей). — Я не жертва. Да, это чертовски больно. Но я стряхнул с себя эту гадость и пошел на работу на следующий день… Я не бегаю по больницам из-за бумажных порезов».
Добавим, что после инцидента с пощечиной Уилла Смита выгнали из американской киноакадемии, также «забуксовали» некоторые проекты, в которых он снимался. Сам актер отправился поправлять душевное здоровье, а его оппонент продолжил свое комедийное турне, интригуя зрителей и прессу моментом, когда он решится прокомментировать прилюдное унижение.