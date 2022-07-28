«Я не жертва»: Крис Рок все-таки прокомментировал скандальную пощечину от Уилла Смита

Ждали, ждали — дождались! Комик Крис Рок наконец-то решился на откровенный комментарий по поводу пощечины, полученной им от актера Уилла Смита на церемонии вручения «Оскара» 2022 года.

В минувшие выходные он выступил в центре искусств в штате Нью-Джерси и среди своих скетчей выдал то, что можно считать его настоящим отношением к произошедшему инциденту.

Напомним, на транслируемой на весь мир кинопремии комедиант позволил себе неосторожную шутку в адрес лысеющей жены звезды боевиков Уилла Смита. Актер тут же встал со своего места, вышел на сцену и влепил оплеуху языкастому шоумену на глазах у пораженной публики.