«Я не слежу за жизнями других людей»: Плющенко отреагировал на скорый выход Загитовой на ринг

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на новости о скором выходе на ринг фигуристки Алины Загитовой.
«Мне это совсем не интересно. Я не слежу за жизнями других людей. У меня очень бурная своя жизнь и моих спортсменов».
Напомним, что Алина Загитова решила на время «сменить профессию». Кто станет ее соперником на ринге, пока не известно.
Кстати, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что против Алины Загитовой на ринг должна выйти певица Ольга Бузова. Сам он готов быть рефери этого боя.