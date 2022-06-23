«Я не слежу за жизнями других людей»: Плющенко отреагировал на скорый выход Загитовой на ринг

Напомним, что Алина Загитова решила на время «сменить профессию». Кто станет ее соперником на ринге, пока не известно.

Кстати, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что против Алины Загитовой на ринг должна выйти певица Ольга Бузова. Сам он готов быть рефери этого боя.

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