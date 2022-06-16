«Я не обещал ей никогда в жизни квартиру»: старший сын Градского ответил тете

По словам Даниила Градского, его тетя просто самовыражается. При этом он заметил, что она свободный человек, который живет во Франции и может говорить что угодно.

Напомним, что двоюродная сестра Александра Градского заявила, что в свое время музыкант незаконно завладел квартирой ее отца. При этом якобы Даниил обещал вернуть жилье, но слово не сдержал.

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