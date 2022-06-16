«Я не обещал ей никогда в жизни квартиру»: старший сын Градского ответил тете

Старший сын музыканта Александра Градского — Даниил — в беседе с продюсером Феликсом Абраамяном заявил, что не обещал своей тете квартиру.
«Все думают, что мы какие-то Рокфеллеры. Мы обычные люди! Какое отношения я имею к этой истории? Это чушь! Я не обещал ей никогда в жизни квартиру, никогда! У нее претензия к моему отцу, который умер. Ей надо было решать вопрос с ним».
По словам Даниила Градского, его тетя просто самовыражается. При этом он заметил, что она свободный человек, который живет во Франции и может говорить что угодно.
Напомним, что двоюродная сестра Александра Градского заявила, что в свое время музыкант незаконно завладел квартирой ее отца. При этом якобы Даниил обещал вернуть жилье, но слово не сдержал.
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