«Я не из тех людей, которые будут сидеть дома»: Чеботина назвала ЮрКисса идеальным мужчиной

Певица Леся Чеботина заявила, что музыкант ЮрКисс соответствует для нее образу идеального мужчины. При этом она пока не стала раскрывать являются ли они парой.
«Прежде всего, для меня важны честность, доброта, объективность и порядочность. Важно, чтобы мой партнер по жизни умел вставать на мою сторону в каких-то конфликтах, стремился понимать, что я чувствую, а я взамен хочу понимать его. Для меня важно, чтобы человек мирился с моим графиком и работой. Я не из тех людей, которые будут сидеть дома».
По словам Чеботиной, рядом с ней должен быть любимый, с которым она всегда сможет посоветоваться перед принятием важных решений. При этом ее мужчина должен быть умнее, сильнее и мудрее ее, чтобы она всегда была под его защитой. Она заметила, что ЮрКисс обладает многими из этих качеств, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».
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Напомним, что ЮрКисс и Леся Чеботина в 2019 году сняли вместе клип «Будь смелей». Кроме того, музыкант снялся в клипе своей подруги «Солнце Монако», что подогрело слухи об их романе.