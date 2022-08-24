«Я не из тех людей, которые будут сидеть дома»: Чеботина назвала ЮрКисса идеальным мужчиной

По словам Чеботиной, рядом с ней должен быть любимый, с которым она всегда сможет посоветоваться перед принятием важных решений. При этом ее мужчина должен быть умнее, сильнее и мудрее ее, чтобы она всегда была под его защитой. Она заметила, что ЮрКисс обладает многими из этих качеств, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

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Напомним, что ЮрКисс и Леся Чеботина в 2019 году сняли вместе клип «Будь смелей». Кроме того, музыкант снялся в клипе своей подруги «Солнце Монако», что подогрело слухи об их романе.