«Я —гражданин своей страны»: Шуфутинский впервые озвучил позицию

Музыкант Михаил Шуфутинский в шоу «Алена, блин!» впервые озвучил свою позицию в связи с последними событиями, происходящими в мире.
«Зачем меня трогать? Я — гражданин своей страны. Живу в своем городе. Говорю на своем языке. Я не просто говорю, я думаю по-русски. Я люблю свою жизнь. Вот и все. А что еще нужно в жизни? Больше ничего. Она кончается. Но пока она есть у нас, ее надо любить. Тогда и жизнь будет нас любить».
Как отметил музыкант, он бы хотел, чтобы люди вместо того, чтобы убивать друг друга, научились побеждать страшные болезни.
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Напомним, что Михаил Шуфутинский — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации. Лауреат премий «Шансон года».