«Я —гражданин своей страны»: Шуфутинский впервые озвучил позицию

«Зачем меня трогать? Я — гражданин своей страны. Живу в своем городе. Говорю на своем языке. Я не просто говорю, я думаю по-русски. Я люблю свою жизнь. Вот и все. А что еще нужно в жизни? Больше ничего. Она кончается. Но пока она есть у нас, ее надо любить. Тогда и жизнь будет нас любить».