«Я ей всячески помогал»: Пашу объяснил, почему Black Star отсудил 1,6 миллиона у своей экс-сотрудницы

Лейбл Black Star стал одним из самых известных в стране. В свое время его помогал создавать Тимати. Но теперь компанию возглавляет Пашу, который является соучредителем и гендиректором. А вот с рэпером он перестал общаться. Недавно стало известно, что лейбл судился со своей бывшей сотрудницей.
Black Star отсудил крупную сумму денег у 35-летней Таисии Мамедовой. Женщина заняла у лейбла 1,2 миллиона рублей на лечение тяжелобольного отца, но не смогла отдать сумму вовремя. Сумму она должна была отдавать частями, по 212 тысяч рублей в месяц.
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Мамедова не справилась с выплатами. Ее папа скончался, а долг она так и не отдала. В итоге с женщины взыскали основной долг и проценты за просрочку (1,6 миллиона рублей) с помощью суда.
Однако Пашу дал комментарий сайту Teleprogramma.pro прояснив, как все было на самом деле.
«Я бы хотел дать комментарий по поводу вышедшей статьи, которая очерняет лейбл Black Star. Очень печально, что пишутся громкие заголовки, которые не проясняют суть дела.
Тася у нас работала с 2014 года, и когда у нее случилась ситуация с отцом, я, как генеральный директор, ей всячески помогал в решении ее проблем. И мы, как компания, дали ей займ, который она должна была вернуть через определенный срок.
Когда срок закончился, у нее не было такой возможности, поэтому срок займа мы продлили. Затем Тася ушла из компании не по этой причине. И мы еще несколько лет переносили выплату займа, потому что она просила об этом. А через некоторое время Тася пропала, не выходила на связь, перестала отвечать на сообщения, на звонки.
Когда с момента выдачи займа прошло больше четырех лет, конечно, мы обратились в суд», — пояснил Пашу.