«Я ей всячески помогал»: Пашу объяснил, почему Black Star отсудил 1,6 миллиона у своей экс-сотрудницы

Black Star отсудил крупную сумму денег у 35-летней Таисии Мамедовой. Женщина заняла у лейбла 1,2 миллиона рублей на лечение тяжелобольного отца, но не смогла отдать сумму вовремя. Сумму она должна была отдавать частями, по 212 тысяч рублей в месяц.

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Мамедова не справилась с выплатами. Ее папа скончался, а долг она так и не отдала. В итоге с женщины взыскали основной долг и проценты за просрочку (1,6 миллиона рублей) с помощью суда.

Однако Пашу дал комментарий сайту Teleprogramma.pro прояснив, как все было на самом деле.