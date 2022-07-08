Тимати и Пашу рассорил общий бизнес

Тимати и Пашу дружили порядка двадцати лет. Но в 2020-м году между закадычными друзьями пробежала черная кошка.

Тимати покинул лейбл Black Star. По словам Пашу, сейчас они не общаются совсем, но при встрече здороваются.

Как рассказала бизнес-вумен Арина Лац, дружба разбилась об общий бизнес. Тимати всего добился в Black Star, но развиваться и дальше там у него не было возможности.