Тимати и Пашу рассорил общий бизнес

Тимати и Пашу дружили порядка двадцати лет. Но в 2020-м году между закадычными друзьями пробежала черная кошка.
Тимати покинул лейбл Black Star. По словам Пашу, сейчас они не общаются совсем, но при встрече здороваются.
Как рассказала бизнес-вумен Арина Лац, дружба разбилась об общий бизнес. Тимати всего добился в Black Star, но развиваться и дальше там у него не было возможности.
«Дружба разбилась об общий бизнес. Я думаю, что вариантов избежать ссоры не было, потому что Тимати в какой-то степени перерос Black Star. Это как жить в маленьком городе, а потом переехать в мегаполис с целью реализовать себя где-нибудь еще. Учитывая амбиции Тимати и его талант, он не захотел останавливаться на достигнутом. Думаю, все, что возможно было реализовать в Black Star, он воплотил рука об руку с Пашу», - поделилась своей версией Арина Лац.
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По словам Арины Лац, крепкая дружба уже вряд ли возможна. О том, что эти связи разрушены свидетельствует и тот факт, что Пашу и Ханна не пригласили Тимати на крестины своей дочери.
По материалам «Экспресс газеты».
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