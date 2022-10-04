«Я чудом остался жив»: Петренко спьяну чуть не разбился в аварии после разрыва с Климовой

Игорь Петренко тяжело переживал разрыв с Екатериной Климовой. Актер и до этого прикладывался к бутылке, а оставшись один и вовсе не видел причин отказываться от горечительного. Так, Петренко дошел до того, что однажды сел за руль находясь в нетрезвом состоянии. Спьяну актер едва не разбился насмерть. Выжить Игрою удалось только чудом.

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