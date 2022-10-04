«Я чудом остался жив»: Петренко спьяну чуть не разбился в аварии после разрыва с Климовой

Игорь Петренко тяжело переживал разрыв с Екатериной Климовой. Актер и до этого прикладывался к бутылке, а оставшись один и вовсе не видел причин отказываться от горечительного. Так, Петренко дошел до того, что однажды сел за руль находясь в нетрезвом состоянии. Спьяну актер едва не разбился насмерть. Выжить Игрою удалось только чудом.
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Игорь Петренко отпустил Екатерину Климову. Фото: Лариса Кудрявцева / КП
Подробностями той аварии Игорь Петренко поделился с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека». Попав в ДТП актер продал машину и какое-то время жил на вырученные деньги, так как на съемки в кино его не приглашали.
«Меня утвердили на роль в фильме «Огонь для Олимпиады». И вот мы снимаем последнюю сцену на морозе, меня обливают ледяной водой. Нужно было согреться. Я помню, как заказал баню в гостиницу и спешил туда. И вот я сел за руль. Скорость была порядка 60-80 км в час. Резко завернул влево, улетел в кювет, но каким-то образом смог не свалиться, а вернуться на трассу.
Бок машины просто вырвало, был сорван бампер... Я чудом остался жив. Я помню, что понял: это знак, я лечу в пропасть. И машина мне сейчас не нужна. Продал машину, и на эти деньги как-то жил. Потому что начались проблемы с работой», - уточнил Петренко.