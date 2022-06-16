«Вздернутый носик, припухшие глазки»: Королева рискнула показаться с умытым лицом и без фотошопа

Певица щегольнула перед поклонниками в соцсети в своем естественном, натуральном виде.

Наташа Королева и Тарзан. Фото: личный архив

Наташа Королева рискнула показаться в соцсети без макияжа с умытым лицом. При этом жена Тарзана, можно сказать, наплевала на хейтеров, дав понять, что возрастные изменения, которые возможно и коснулись внешности, совершенно ее не смущают.

Однако некоторые подписчики уже в фан-аккаунте звезды подметили, что у поп-дивы чуть припухшие глаза, а кожа — ровная, почти без мимических морщин. Единственно, как считают некоторые поклонники, певице стоило немного подрумянить скулы и подкрасить реснички. 

При этом Королева себя естественную и натуральную без грима и фотошопа совершенно не стесняется. 

«Вздернутый носик, припухшие глазки! Все-таки возраст берет свое», «Она прекрасно выглядит для своего возраста, не надо завидовать», «Вполне себе хорошенькая», «Куда ресницы-то девались??», «Бледная, сонная и уставшая! На моря нужно съездить», — написали фолловеры.

Наташа Королева без макияжа и фотошопа. Фото: личный архив

Кстати, у Наташи Королевой есть взрослый сын Архип. Звездная мама безмерно гордится своим наследником, заверяя, что юноша давно обеспечивает себя сам. На шее у родни Архип не сидит.

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