«Вздернутый носик, припухшие глазки»: Королева рискнула показаться с умытым лицом и без фотошопа

Наташа Королева рискнула показаться в соцсети без макияжа с умытым лицом. При этом жена Тарзана, можно сказать, наплевала на хейтеров, дав понять, что возрастные изменения, которые возможно и коснулись внешности, совершенно ее не смущают.

Однако некоторые подписчики уже в фан-аккаунте звезды подметили, что у поп-дивы чуть припухшие глаза, а кожа — ровная, почти без мимических морщин. Единственно, как считают некоторые поклонники, певице стоило немного подрумянить скулы и подкрасить реснички.

При этом Королева себя естественную и натуральную без грима и фотошопа совершенно не стесняется.