«Вызывает отвращение»: Волочкова плюнула в сбежавших из России звезд

Анастасия Волочкова жестко раскритиковала артистов, которые не просто покинули Россию в сложное время, но и облили родную страну грязью.

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По мнению балерины, сбежавшие за границу звезды, которые годами зарабатывали на родине огромные деньги, являются настоящими предателями.