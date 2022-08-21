Высоцкая рассказала правду о Кончаловском

Юлия Высоцкая замужем за Андреем Кончаловским уже более 20 лет. Звезды тщательно скрывают свою личную жизнь от общественности, порождая множество слухов.

Однако по случаю 85-летия мужа актриса прервала молчание. Юлия написала пост в соцсетях, растрогав поклонников.

«Я за тобой как за каменной стеной. Твой день - мой день. Ура!» - отмертила Юлия.

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Высоцкая для Кончаловского - пятая жена. Актриса родила режиссеру сына Петю и дочь Машу. В этом году они отметят 24-летнюю годовщину.