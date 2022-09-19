Высоцкая поддержала Пугачеву и была затравлена в ответ: «Живешь в Италии, а в Россию только по-быстрому заработать»

Подписчики в соцсети не смогли не обратить внимание на этот радостный жесть Высоцкой. На нее посыпались обвинения.

«На вас, я надеюсь, тоже обратят внимание, предатели», «Юля, я не верю своим глазам…», «И вы туда же? Ну-ну, народ-то все видит», «Живешь в Италии, а в Россию только по-быстрому на съемки и денег на россиян заработать. Ишь ты, пришла с поддержкой», - негодую люди.

Добавим, что прервать молчание Пугачева решила спустя несколько дней после того, как ее мужа внесли в реестр иноагентов-физлиц.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента