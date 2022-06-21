«Вылезла я откуда и все люди»: Жигалова ответила Соловьеву после критики Аллегровой

Телеведущий нелестно отозвался о видеоблогере.
Алена Жигалова

Алена Жигалова. Фото: кадр из шоу «Алена, блин! Говорит»

Видеоблогер Алена Жигалова в своей программе «Алена, блин! Говорит» ответила телеведущему Владимиру Соловьеву, который ее нещадно раскритиковал.

«Меня разнес Владимир Соловьев. Из-за слов про Ирину Аллегрову, которая пиарится, потому что хочет выступать в России. Он раскатал меня. Где я и где Аллегрова. Да вообще откуда она вылезла. Да она вообще ничтожество. Послушайте, что за острая реакция?».

Как отметила Жигалова, здесь надо разобраться по порядку. «Вылезла я откуда и все люди. Закончила Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет журналистики. Имею отношение к этой профессии. Работала в популярных таблоидах. Знаю мир шоу-бизнеса. Посмотрите мои новости. У меня легкий юмор и шутки. Я имею право подавать новости, как знаю», — заметила Алена Жигалова.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что Алена Жигалова не имеет право обсуждать личность Ирины Аллегровой. При этом он назвал ее либеротой.

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