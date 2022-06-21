«Вылезла я откуда и все люди»: Жигалова ответила Соловьеву после критики Аллегровой

Как отметила Жигалова, здесь надо разобраться по порядку. «Вылезла я откуда и все люди. Закончила Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет журналистики. Имею отношение к этой профессии. Работала в популярных таблоидах. Знаю мир шоу-бизнеса. Посмотрите мои новости. У меня легкий юмор и шутки. Я имею право подавать новости, как знаю», — заметила Алена Жигалова.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что Алена Жигалова не имеет право обсуждать личность Ирины Аллегровой. При этом он назвал ее либеротой.

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