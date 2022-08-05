«Выходят на сцену ребята лет по 16»: как Разин привел двойника Шатунова в «Ласковый май»

Как отметил Кузнецов, после концерта он подошел к Разину. «Говорю ему: «Вокал другой, солист другой». Он говорит: «Нам надо встать на ноги». Пришлось терпеть пока. Я был против. Потом он устроил тур по Средней Азии», — заявил Кузнецов.

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Ранее Разин признавался, что у группы «Ласковый май» было множество двойников. Это делалось для того, чтобы заработать как можно больше денег на концертах.