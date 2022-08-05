«Выходят на сцену ребята лет по 16»: как Разин привел двойника Шатунова в «Ласковый май»

Композитор Сергей Кузнецов на ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин его нагло обманывал.
«Разин привез меня в парк имени Горького. Там сцена стоит. Разин говорит: «Сейчас твои ребята будут выступать». Я подумал про себя: «Какие ребята? Мои все ребята в Оренбурге». Объявили группу «Ласковый май». Выходят на сцену ребята лет по 16. Потом вокалист. Ему лет 13. И фонограмма идет Юры Шатунова, его голос. И все наши песни — «Белые розы», «Седая ночь» и другие. Все звучит под фонограмму Юры Шатунова, а на сцене совершенно другой вокалист. Я охренел».
Как отметил Кузнецов, после концерта он подошел к Разину. «Говорю ему: «Вокал другой, солист другой». Он говорит: «Нам надо встать на ноги». Пришлось терпеть пока. Я был против. Потом он устроил тур по Средней Азии», — заявил Кузнецов.
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Ранее Разин признавался, что у группы «Ласковый май» было множество двойников. Это делалось для того, чтобы заработать как можно больше денег на концертах.