В трендах лета: Стриженова в стильном комбинезоне и куртке цвета Tiffany предстала на речной прогулке

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она знакома многим зрителям, так как ведет такие передачи как «Доброе утро» и «Время покажет».
Каждый раз в эфир артистка выходит в нарядах, которые подбирают для нее стилисты. Примечательно, что она не боится ярких цветов и зачастую ходит на каблуках.
Но в обычной жизни Стриженова зачастую выбирает комфортные образы. Примечательно, что телеведущая не так давно съездила с мужем на рыбалку. А вот накануне она решила отправиться на речную прогулку.
В центре Москвы Екатерина щегольнула в комбинезоне с принтом и брюками клеш, который дополнила курткой цвета Tiffany. Как оказалось, она выбрала наряд, который создала ее сестра дизайнер Виктория Андреянова.
Екатерина Стриженова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит 54-летняя телеведущая. Многие отметили, что ее образы всегда эффектные.
«Классно выглядите», «Ох, куртка просто бомбического цвета», «Какая вы красивая», «Это бесподобно», «Катя, наряд словно вас стройнит и цвет отпадный», «Как эффектно смотрится куртка», «У вашей сестры талант», — стали писать подписчики.