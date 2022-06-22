В трендах лета: Стриженова в стильном комбинезоне и куртке цвета Tiffany предстала на речной прогулке

Телеведущая провела время на прогулке в центре Москвы. Она облачилась в наряд своей сестры дизайнера Виктории Андреяновой.
Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова. Фото: соцсети звезды

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она знакома многим зрителям, так как ведет такие передачи как «Доброе утро» и «Время покажет».

Каждый раз в эфир артистка выходит в нарядах, которые подбирают для нее стилисты. Примечательно, что она не боится ярких цветов и зачастую ходит на каблуках. 

Но в обычной жизни Стриженова зачастую выбирает комфортные образы. Примечательно, что телеведущая не так давно съездила с мужем на рыбалку. А вот накануне она решила отправиться на речную прогулку.

В центре Москвы Екатерина щегольнула в комбинезоне с принтом и брюками клеш, который дополнила курткой цвета  Tiffany. Как оказалось, она выбрала наряд, который создала ее сестра дизайнер Виктория Андреянова.

Екатерина Стриженова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит 54-летняя телеведущая. Многие отметили, что ее образы всегда эффектные. 

«Классно выглядите», «Ох, куртка просто бомбического цвета», «Какая вы красивая», «Это бесподобно», «Катя, наряд словно вас стройнит и цвет отпадный», «Как эффектно смотрится куртка», «У вашей сестры талант», — стали писать подписчики.

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