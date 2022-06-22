В трендах лета: Стриженова в стильном комбинезоне и куртке цвета Tiffany предстала на речной прогулке

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она знакома многим зрителям, так как ведет такие передачи как «Доброе утро» и «Время покажет».

Каждый раз в эфир артистка выходит в нарядах, которые подбирают для нее стилисты. Примечательно, что она не боится ярких цветов и зачастую ходит на каблуках.