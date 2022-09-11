Вычеркнула без сожаления: почему Пугачева отказалась петь хит Воропаевой про любовь

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Песня стояла в ее программе чуть ли не последнего варианта этой программы. Но в последний момент Алла Борисовна решила сделать упор в блоке своих новых песен «на социалку», а песня наша — о великой любви. Жаль, конечно, потому что без ложной скромности могу сказать, что это — шедевральная песня, очень интересная мелодически», — высказалась Воропаева.