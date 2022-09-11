Вычеркнула без сожаления: почему Пугачева отказалась петь хит Воропаевой про любовь

Алла Пугачева в самый последний момент вычеркнула из своей концертной юбилейной программы песню, права на которую приобрела у поэтессы Любови Воропаевой.
Сценарист корпела над литературным шедевром вместе со своим мужем, композитором Николаем Архиповым. Супругам даже удалось сделать поэтические открытие, однако Примадонна без сожаления убрала песню.
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«Песня стояла в ее программе чуть ли не последнего варианта этой программы. Но в последний момент Алла Борисовна решила сделать упор в блоке своих новых песен «на социалку», а песня наша — о великой любви. Жаль, конечно, потому что без ложной скромности могу сказать, что это — шедевральная песня, очень интересная мелодически», — высказалась Воропаева.
Автор текстов добавила, что ей бы очень хотелось, чтобы Алла Борисовна довела дело до конца и исполнила песню.
Источник: PROZVEZD