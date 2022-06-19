«Выбрали сторону Украины — гастролируйте там»: политолог Гаспарян – об оскорбляющих Россию звездах

Покинувшие Россию отечественные знаменитости поделились на два лагеря: одни вскоре начали возвращаться в страну, утверждая, что отъезд был всего лишь отпуском, другие – задержались на чужбине и стали поливать грязью Родину.

Политолог Армен Гаспарян, глядя на происходящее, считает, что возвращенцам стоит запретить выступать в России. Эксперт считает правильным, если они будут давать концерты в Незалежной.

«Выбрали сторону Украины — ради бога, гастролируйте там, зарабатывайте там, не надо зарабатывать в стране, которую вы презираете. Ну и, кажется, вполне себе можно последовать американским стандартам и тому же Министерству культуры рекомендовать не организовывать им концерты. Другим наука будет», - считает Гаспарян.

Отметим, что среди оскандалившихся звезд, которые активно поддержали Украину и осудили Россию, - Максим Галкин, Андрей Макаревич Максим Покровский (группа «Ногу свело»), Татьяна Лазарева, актриса Ирина Старшенбаум и другие.

Источник: EurAsiaDaily