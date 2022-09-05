«Вы тоже можете»: Симоньян рассказала о яхте, на которой каталась в отпуске

Накануне Маргарита Симоняьн поделилась в своем телеграм-канале кадрами с отдыха. Фото она подписала так: «Отпуск здорового человека». Однако некоторые пользователи Сети поспешили заметить, что журналист катается на яхте и не упустили возможности позлорадствовать.
«На чьей яхте катаетесь?» - спросили у Симоньян подписчики.
«Без понятия. Арендовали на несколько часов. Вы тоже можете арендовать. Это стоит дешевле, чем ваш айфон», - ответила она.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, в этом году Маргарита Симоньян вышла замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара вместе уже много лет и воспитывает троих детей.
Маргарита Симоньян. Скриншот: соцсети