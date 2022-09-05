«Вы тоже можете»: Симоньян рассказала о яхте, на которой каталась в отпуске

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, в этом году Маргарита Симоньян вышла замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара вместе уже много лет и воспитывает троих детей.