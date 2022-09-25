«Вы столько лицом сыграли, что я закрыла глаза»: Елена Ваенга отчитала участника шоу «Голос 60+»

На Первом канале идет новый сезон шоу «Голос 60+». В это воскресенье на проекте начались нокауты.
Первыми на сцену вышли члены команды наставника Александра Малинина. После того, как все номера были показаны, по традиции, высказались все наставники.
Одному из участников проекта, Михаилу Рыжову, который исполнил романс «Очарована, околдована», Елена Ваенга сделала серьезное замечание.
«Сила русской песни, в первую очередь, в словах. Вы очень хорошо спели «Очарована, околдована», но пожалуйста, любите песню, не любите себя в песне. Вы столько лицом сыграли, что я закрыла глаза!» - сказала Елена Ваенга.
Михаил Рыжов - из команды Александра Малинина. Фото: кадр программы
За вокалиста заступилась ведущая проекта Лариса Гузеева.
«Представляешь, ему все эти 76 лет бабы говорили: какой ты классный, как я тебя люблю. Он не может без этого», - сказала Гузеева Ваенге.
Елена Ваенга сделала замечание участнику проекта. Фото: кадр программы
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«Я закрыла глаза и любовалась внутренне вашим голосом, - продолжила Елена Ваенга. - Дайте мне возможность самой прожить песню».
Стоит отметить, что Михаил Рыжов прошел в следующий тур шоу «Голос 60+».