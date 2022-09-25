«Вы столько лицом сыграли, что я закрыла глаза»: Елена Ваенга отчитала участника шоу «Голос 60+»

На Первом канале идет новый сезон шоу «Голос 60+». В это воскресенье на проекте начались нокауты.

Первыми на сцену вышли члены команды наставника Александра Малинина. После того, как все номера были показаны, по традиции, высказались все наставники.

Одному из участников проекта, Михаилу Рыжову, который исполнил романс «Очарована, околдована», Елена Ваенга сделала серьезное замечание.