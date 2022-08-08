«Встань, убери туда телефон!»: 4-летняя дочка Кудрявцевой во всю вьет веревки из мамы

Лера Кудрявцева в «сторис» личного микроблога поделилась забавными кадрами с дочкой Машей. В свои 4 годика малютка бесхитростно вьет веревки из звездной мамы. Жена хоккеиста Игоря Макарова подловила дочурку с биноклем на балконе, когда та рассматривала местный парк, который произвел на Машу особое впечатление.

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Дочка хоккеиста Игоря Макарова растет точкой копией своей звездной мамы. С двумя задорными хвостиками, Маша покрасовалась в футболке с цветочками и в лимонных шортиках. При этом дочка телеведущей не забыла и про украшения из бусинок. На запястье малышки красовался браслетик, а на пальчике - колечко. Сразу видно, что дочка у Леры Кудрявцевой маленькая модница и кокетка.

И при этом Маша обладает сильным характером, она уже во всю командует мамой, указывая той, что ей делать. Кудрявцева в ответ только соглашается.