Вслед за Аллой Пугачевой: какие четыре слова сказала Лайма Вайкуле, узнав о смерти Бориса Моисеева

Звезды шоу-бизнеса скорбят о смерти известного певца и танцовщика Бориса Моисеева. Вслед за Аллой Пугачевой, почтившей память покойного друга, на скорбное событие отреагировала и Лайма Вайкуле.

Звезда, которая живет в Латвии, разместила в микроблоге публикацию, в которой назвала Бориса Моисеева своим добрым другом.

«Уходят от меня друзья», — написала Лайма Вайкуле.

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Напомним, известного артиста Бориса Моисеева не стало в этот вторник, 27 сентября. Певец и танцовщик умер на 69-м году жизни в своей квартире в Москве. Причиной смерти Бориса Моисеева стал инсульт.

Дата и место похорон Бориса Моисеева пока неизвестны.