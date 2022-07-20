«Всегда стройняшка»: Татьяна Брухунова показала, какой ее видит муж Евгений Петросян

Известный юморист Евгений Петросян и его избранница Татьяна Брухунова уже несколько лет счастливы вместе. У пары подрастает сын Ваган, которому в марте исполнилось два года.

Евгений Ваганович обожает свою молодую супругу, они много времени проводят вместе. Евгений Петросян готов даже быть фотографом у любимой жены.

В микроблоге Татьяна Брухунова поделилась снимком, автор которого Евгений Петросян. Молодая женщина дала понять, что супруг всегда делает удачные кадры. Потому что любит.