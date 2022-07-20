«Всегда стройняшка»: Татьяна Брухунова показала, какой ее видит муж Евгений Петросян

Известный юморист Евгений Петросян и его избранница Татьяна Брухунова уже несколько лет счастливы вместе. У пары подрастает сын Ваган, которому в марте исполнилось два года.
Евгений Ваганович обожает свою молодую супругу, они много времени проводят вместе. Евгений Петросян готов даже быть фотографом у любимой жены.
В микроблоге Татьяна Брухунова поделилась снимком, автор которого Евгений Петросян. Молодая женщина дала понять, что супруг всегда делает удачные кадры. Потому что любит.
Татьяна Брухунова глазами Евгения Петросяна. Фото: соцсети
«На снимках, сделанных мужем, я всегда стройняшка!» - подписала кадр Татьяна Брухунова.
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Подписчики Татьяны Брухуновой пришли в восторг от талантливого фотографа Евгения Петросяна.
«Вы - как голливудская звезда ретро-эпохи», «Татьяна, вы прямо модель», «Ого! Муж – талант», - высказались в Сети.
«Мне кажется, в данной ситуации не про талант, а скорее «красота в глазах смотрящего», - ответила на комментарий Татьяна Брухунова.