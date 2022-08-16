Все-таки тоже уехала, как и Алла: Орбакайте сообщила, в какой стране находится вместе с мужем и дочкой Клавой

Звездное семейство Кристина Орбакайте и Михаил Земцов воссоединилось в красивейшем месте Европы.
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети

Дочь Аллы Пугачевой, известная певица и актриса Кристина Орбакайте завершила свое турне по городам Черноморского побережья России. Вокалистку тепло принимали в Сочи и Анапе.

После гастрольного вояжа Кристина Орбакайте отправилась отдыхать со своей семьей - мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией за границу.

В микроблоге Кристина Орбакайте рассекретила страну, в которой шикарно проводит время со своими близкими.

В микроблоге она поделилась снимком, на котором отметила геотег, сообщив, что находится в Греции, на острове Миконос.

Кристина Орбакайте с мужем и дочкой. Фото: соцсети

В кадре Кристина Орбакайте запечатлелась вместе с мужем и дочкой в ресторане с видом на море и закатное солнце.

«Встречаем закат», - подписала кадр Кристина Орбакайте.

Возможность комментировать свои публикации звезда по понятным причинам отключила.

Напомним, мама Орбакайте, певица Алла Пугачева уехала из России полгода назад. Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой она сейчас живет в Латвии.

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