Все-таки тоже уехала, как и Алла: Орбакайте сообщила, в какой стране находится вместе с мужем и дочкой Клавой

Дочь Аллы Пугачевой, известная певица и актриса Кристина Орбакайте завершила свое турне по городам Черноморского побережья России. Вокалистку тепло принимали в Сочи и Анапе.
После гастрольного вояжа Кристина Орбакайте отправилась отдыхать со своей семьей - мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией за границу.
В микроблоге Кристина Орбакайте рассекретила страну, в которой шикарно проводит время со своими близкими.
В микроблоге она поделилась снимком, на котором отметила геотег, сообщив, что находится в Греции, на острове Миконос.
Кристина Орбакайте с мужем и дочкой. Фото: соцсети
В кадре Кристина Орбакайте запечатлелась вместе с мужем и дочкой в ресторане с видом на море и закатное солнце.
«Встречаем закат», - подписала кадр Кристина Орбакайте.
Возможность комментировать свои публикации звезда по понятным причинам отключила.
Напомним, мама Орбакайте, певица Алла Пугачева уехала из России полгода назад. Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой она сейчас живет в Латвии.