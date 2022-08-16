Все-таки тоже уехала, как и Алла: Орбакайте сообщила, в какой стране находится вместе с мужем и дочкой Клавой

В кадре Кристина Орбакайте запечатлелась вместе с мужем и дочкой в ресторане с видом на море и закатное солнце.

«Встречаем закат», - подписала кадр Кристина Орбакайте.

Возможность комментировать свои публикации звезда по понятным причинам отключила.

Напомним, мама Орбакайте, певица Алла Пугачева уехала из России полгода назад. Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой она сейчас живет в Латвии.