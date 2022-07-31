Все-таки пиар? Уставший Прилучный публично отбросил от себя прильнувшую Брутян

По-прежнему не утихают споры на счет Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Артисты демонстрируют идиллию и вокруг них ходит немало слухов: кто-то говорит, что они давно поженились, а кто-то, что это обычный пиар для продвижения фильма, в котором они снялись.
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Несмотря на то, что в Сети журналисты КП обнаружили данные о том, что Зепюр Брутян стала Прилучной, многие не верят в их брак – уж больно «мажор» ведет себя неестественно.
В браке с Агатой Муцениеце и в отношениях с Мирославой Карпович он никогда публично не демонстрировал свои чувства. Напротив, старательно прятал личное от людей. А тут что ни день – то сладкая картинка в соцсетях. С чего вдруг?
На последнем видео из Армении, которое выложила Зепюр Брутян в Сеть и вовсе создается впечатление, что Павлу Прилучному порядком надоело демонстрировать эту идиллию.
Пользователи Сети заметили, как Прилучный отталкивает от себя Брутян, которая повисает на его шее.
«Надоело изображать чувства?», «Очень наигранно», «Парень заколебался», - прокомментировали фолловеры.