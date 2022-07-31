Все-таки пиар? Уставший Прилучный публично отбросил от себя прильнувшую Брутян

По-прежнему не утихают споры на счет Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Артисты демонстрируют идиллию и вокруг них ходит немало слухов: кто-то говорит, что они давно поженились, а кто-то, что это обычный пиар для продвижения фильма, в котором они снялись.

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Несмотря на то, что в Сети журналисты КП обнаружили данные о том, что Зепюр Брутян стала Прилучной, многие не верят в их брак – уж больно «мажор» ведет себя неестественно.

В браке с Агатой Муцениеце и в отношениях с Мирославой Карпович он никогда публично не демонстрировал свои чувства. Напротив, старательно прятал личное от людей. А тут что ни день – то сладкая картинка в соцсетях. С чего вдруг?

На последнем видео из Армении, которое выложила Зепюр Брутян в Сеть и вовсе создается впечатление, что Павлу Прилучному порядком надоело демонстрировать эту идиллию.

Пользователи Сети заметили, как Прилучный отталкивает от себя Брутян, которая повисает на его шее.