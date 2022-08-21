«Все отменено»: «Северный ветер» Литвиновой не покажут россиянам повторно

Об этом режиссер и актриса объявила в своем телеграм-канале.
Рената Литвинова

Рената Литвинова. Фото: соцсети

На днях уехавшая в Париж Рената Литвинова заявила о том, что ее фильм «Северный ветер» выходит в повторный прокат в России. Спецпоказ должен был состояться 22 августа, а прокат начаться с 25-го. Однако накануне стало известно, что мероприятие отменили.

«Прокат, спецпоказ «Северного ветра» — все отменено. «Внезапно». Причины?»написала Литвинова.

Тем временем, сеть кинотеатров «Каро», которая ранее взяла на себя обязательства о показе, заявила, что отметила событие по независящим от нее причинам.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Рената Литвинова уехала из России в конце февраля. Ранее стало известно, что она собирается выступить со своим моноспектаклем «Кактус» в Прибалтике. Цена на него доходит до 601 евро.

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