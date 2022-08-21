«Все отменено»: «Северный ветер» Литвиновой не покажут россиянам повторно

На днях уехавшая в Париж Рената Литвинова заявила о том, что ее фильм «Северный ветер» выходит в повторный прокат в России. Спецпоказ должен был состояться 22 августа, а прокат начаться с 25-го. Однако накануне стало известно, что мероприятие отменили.

«Прокат, спецпоказ «Северного ветра» — все отменено. «Внезапно». Причины?» - написала Литвинова.

Тем временем, сеть кинотеатров «Каро», которая ранее взяла на себя обязательства о показе, заявила, что отметила событие по независящим от нее причинам.