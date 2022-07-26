Впервые в истории: принц Гарри будет судиться с правительством Великобритании

Впервые в истории Великобритании представителю королевской семьи разрешили судиться с правительством страны.
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По данным The Guardian, лондонский судья Джонатан Свифт предоставил герцогу Сассекскому разрешение на обращение в Высокий суд Великобритании. По его мнению, оснований для наличия претензий к правительству страны у принца Гарри более чем достаточно.
Конкретно принц Гарри недоволен тем, что в начале июня во время празднования платинового юбилея правления Елизаветы II ему отказали в сопровождении полиции. Их услугу герцог был готов оплатить из собственного кармана, частникам он доверить свою безопасность не мог.
Принц полагает, что это незаконно, потому что он хоть и отрекся от престола, по-прежнему принадлежит королевской семье.