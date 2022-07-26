Впервые в истории: принц Гарри будет судиться с правительством Великобритании

Конкретно принц Гарри недоволен тем, что в начале июня во время празднования платинового юбилея правления Елизаветы II ему отказали в сопровождении полиции. Их услугу герцог был готов оплатить из собственного кармана, частникам он доверить свою безопасность не мог.

Принц полагает, что это незаконно, потому что он хоть и отрекся от престола, по-прежнему принадлежит королевской семье.