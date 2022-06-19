«Возраст у него уже»: Солнцев высказался о Цискаридзе как ведущем Первого канала

Скандально известный шоумен Гоген Солнцев накануне объявил, что его позвали на Первый канал, чтобы заменить Николая Цискаридзе в кресле ведущего шоу «Сегодня вечером». Он признался, что условием было вести передачу не в одиночку, а в паре с его бывшей женой, пенсионеркой Екатериной Терешкович.

Однако Первый канал опроверг заявление Солнцева о замене ведущего. В ответ Гоген допустил, что, возможно, его разыграли пранкеры. Да и, к тому же, он отказался принимать предложение: «С бабкой вести программу не буду!». Либо пресс-служба телеканал сама не в курсе планов по поиску нового лица на замену Цискаридзе. Что касается Николая Максимовича, Гоген дал свою характеристику артисту в роли телеведущего.

«Я не считаю его идеальным ведущим, - объясняет шоумен. - Поймите, на двух стульях не усидишь. Или руководи Академией Вагановой или будь ведущим. Да и возраст у него уже: 50 лет скоро. Такие нагрузки, как съемки под софитами, могут плохо сказаться на здоровье официального пенсионера от балета! Поэтому, если его заменят, я не буду возражать», - высказался об артисте шоумен.

Источник: ProЗвезды