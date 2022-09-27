Вот такая патриотка: известный журналист разоблачил двуличие Пугачевой по отношению к России

По сей день не утихают обсуждения заявления, которое сделала Алла Пугачева, попросившись в иноагенты вслед за мужем Максимом Галкиным*. Звезда назвала себя любящей свою страну, как и мужа – патриотом России, «желающим Родине процветания». Однако, попытка выглядеть ярой защитницей страны провалилась, считает известный журналист Михаил Шахназаров.
В программе «Здравствуйте, товарищи» на канале «Звезда» Шахназаров объяснил, почему Аллу Пугачеву с мужем нельзя считать патриотами.
«Алла Борисовна, у меня к вам такой вопрос. Вот вы себя называете патриотом России. Вы же были в Латвии, когда принимались решения о варварском сносе памятников освободителям Риги и других городов. А почему вы ни слова не сказали в защиту этих памятников, а? Потому что вы боитесь, что вас туда не пустят. Недвижимости у них там нет – они просто побоялись, что им не продлят эту визу», - разоблачил Шахназаров Примадонну.