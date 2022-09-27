Вот такая патриотка: известный журналист разоблачил двуличие Пугачевой по отношению к России

В программе «Здравствуйте, товарищи» на канале «Звезда» Шахназаров объяснил, почему Аллу Пугачеву с мужем нельзя считать патриотами.

«Алла Борисовна, у меня к вам такой вопрос. Вот вы себя называете патриотом России. Вы же были в Латвии, когда принимались решения о варварском сносе памятников освободителям Риги и других городов. А почему вы ни слова не сказали в защиту этих памятников, а? Потому что вы боитесь, что вас туда не пустят. Недвижимости у них там нет – они просто побоялись, что им не продлят эту визу», - разоблачил Шахназаров Примадонну.