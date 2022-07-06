«Вот Матвиенко ни к кому не приставал»: Терлецкая объяснила, почему ее ненавидят Дробыш и Фадеев

Музыкальный блогер Любовь Терлецкая в шоу «Фабрика с Яной Чу» объяснила, почему ее ненавидят известные продюсеры Виктор Дробыш и Максим Фадеев.
«Фадеев меня ненавидит. В принципе, меня сейчас все ненавидят. Дробыш тоже точит зуб. Дробыш — это вообще притча во языцех. Фадеева и Дробыша я обвинила в плагиате».
Как добавила Терлецкая, она в восторге от продюсера Игоря Матвиенко.
«Он мне нравится. Он не замечен в скандалах. Матвиенко ни к кому не приставал. Ни у кого ничего не отнимал и не отсуживал», — заметила певица.
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Напомним, что Любовь Терлецкая дважды проходила кастинг в шоу «Голос». В последнее время она негативно отзывается о многих известных людях, привлекая к себе внимание.