«Вот Матвиенко ни к кому не приставал»: Терлецкая объяснила, почему ее ненавидят Дробыш и Фадеев

Как добавила Терлецкая, она в восторге от продюсера Игоря Матвиенко.

«Он мне нравится. Он не замечен в скандалах. Матвиенко ни к кому не приставал. Ни у кого ничего не отнимал и не отсуживал», — заметила певица.

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Напомним, что Любовь Терлецкая дважды проходила кастинг в шоу «Голос». В последнее время она негативно отзывается о многих известных людях, привлекая к себе внимание.

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