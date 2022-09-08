Вопрос про ревность: дочь Иосифа Пригожина впала в истерику после нежных кадров отца с неродной внучкой

Старшая дочь Иосифа Пригожина Даная, недавно ставшая мамой, дошла до истерики, когда ее спросили про ревность отца к внучке мачехи. Продюсер нянчится с годовалой Селин Шульгиной, демонстрируя всю нежность чувств в соцсетях. Острую реакцию вызывает у людей, видимо, тот факт, что с неродной внучкой он нянчится, а с родным внуком нет.

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Даная Пригожина ответила очень эмоционально на вопрос про ревность всем хейтерам и любопытным, снабдив пост гневными смайликами. И попросила больше не задавать ей подобного.