Вопрос про ревность: дочь Иосифа Пригожина впала в истерику после нежных кадров отца с неродной внучкой

Старшая дочь Иосифа Пригожина Даная, недавно ставшая мамой, дошла до истерики, когда ее спросили про ревность отца к внучке мачехи. Продюсер нянчится с годовалой Селин Шульгиной, демонстрируя всю нежность чувств в соцсетях. Острую реакцию вызывает у людей, видимо, тот факт, что с неродной внучкой он нянчится, а с родным внуком нет.
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Даная Пригожина ответила очень эмоционально на вопрос про ревность всем хейтерам и любопытным, снабдив пост гневными смайликами. И попросила больше не задавать ей подобного.
«Нет, нет и еще раз нет!!! Ну что за чушь??? Даня, во-первых, еще очень маленький. Во-вторых, как такое вообще в голову приходит? Будет постарше, будет чаще и на подольше приезжать в гости», - негодует наследница.