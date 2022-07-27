«Вон с моей страницы»: оскандалившуюся Фандеру довели до нервного срыва

Оксана Фандера вновь оказалась в центре скандала. Актриса опубликовала в своей соцсети стихотворение о феврале. Но спустя время ей пришлось закрыть комментарии. Жену Филиппа Янковского буквально довели до нервного срыва.
«Я очень терпелива к людям, зная что у каждого свой путь и срок созревания мудрости, но! Если я сталкиваюсь с манипуляциями, мое терпение начинает проигрывать моему нраву. Вердикт: все, кто задевает, оскорбляет, режет своим авторитарным мнением по живому, все, у кого полное или частичное отсутствие эмпатии, все, кто не желает учиться состраданию, милосердию и, что гораздо сложнее, — отсутствию суда, — все эти люди будут сразу же, без предупреждения отправляться вон с моей страницы», — взорвалась Фандера.
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Напомним, ранее Фандера вывесила украинский флаг на своем балконе, чем разозлила многих фанатов. Тогда за актрису вступился Иван Охлобыстин.