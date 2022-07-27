«Вон с моей страницы»: оскандалившуюся Фандеру довели до нервного срыва

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Фандера вывесила украинский флаг на своем балконе, чем разозлила многих фанатов. Тогда за актрису вступился Иван Охлобыстин.